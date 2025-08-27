Kevin Owens sorprende con su pérdida de peso

La Superestrella WWE, Kevin Owens, ha sorprendido a todos sus fanáticos y a todos los fans de WWE. Esto, con motivo de su gran pérdida de peso. Y es que Owens apareció en el evento 2025 Coke Zero Sugar 400 NASCAR y allí dejó ver un gran estado físico.
En redes sociales, circula la siguiente fotografía en donde se ve una interesante comparación en donde se muestra el gran cambio de peso en cuestión de meses:
► Así es como Kevin Owens luce actualmente, con un gran cambio físico
Sumado a esto, hay que recordar que Kevin Owens se encuentra recuperándose de una cirugía de fusión de cuello y en este mismo evento dijo que no sabe si volverá al ring, pues todo depende de cómo su cuerpo reaccione a esta cirugía:
“Sí, es una cirugía de cuello. Necesitaba una fusión cervical. Fue muy estresante antes de entrar a cirugía, porque no estábamos seguros de qué tan severa iba a ser la fusión, cuántos niveles iban a ser, todo eso. Afortunadamente, terminó siendo solo un nivel, que es el mejor escenario posible en algo así.
“La cirugía fue exitosa. Tuve un gran médico. El tema ahora es ver cómo se fusionan los huesos, y no hay garantía de que vaya a funcionar. Depende de cómo sane mi cuerpo. Hemos visto que a algunos luchadores les ha ido bien y a otros no. Con los dedos cruzados, espero volver a luchar en el próximo año. Realmente no lo sé, pero sí, ese es mi objetivo. Ojalá sea lo que suceda”.