Kevin Owens sigue lidiando con problemas de rodilla

Kevin Owens tuvo un mano a mano con Jey Uso en el Raw de esta semana después de compartir un segmento con The Bloodline en el que intentó convencer una vez más a Sami Zayn de que la facción no es su familia y nunca va a serlo. Luego los dos se pusieron de acuerdo en que no quieren volver a enfrentarse ni tampoco a formar equipo en el encordado. Entonces el samoano tomó el micrófono para avisar a KO de que si tiene problemas con SZ también lo tiene con él, así que acabaron viéndose las caras en un mano a mano que ganó Owens.

► Kevin Owens aún está lastimado

Lo lógico después de ver a Kevin Owens luchando es que sus problemas en la rodilla que tenía se habían solucionado ya que de lo contrario no habría tenido un enfrentamiento puesto que se arriesgaría a empeorarlos. No obstante, en realidad, el que fuera Campeón Univerasl aún está lastimado. De ello informa nuestro compañero Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio. Por otro lado, el Editor en Jefe del WON también confirma que afortunadamente KO no va a tener que alejarse de la acción luchística durante bastante tiempo como se pensó en un primer momento.

«La rodilla de Owens aguantó pero no estaba seguro al final del combate. La rodilla de Owens aguantó, pero sigue lastimado. Superó el combate y trabajó en el house show (el domingo) y trabajó en Raw (anoche). Está bien para trabajar, lo cual es realmente bueno porque hace dos semanas, había mucha preocupación de que pudiera estar fuera por un tiempo. Afortunadamente, esquivó esa bala.

