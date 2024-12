Kevin Owens: «Si la gente se siente ofendiendo…»

A falta de un día para que tenga la oportunidad de ser el nuevo Campeón Indiscutible de WWE en Saturday Night’s Main Event enfrentando a Cody Rhodes, estamos hablando mucho de Kevin Owens. Nos hacíamos eco de sus críticas a los padres estadounidenses que permiten que sus hijos se tiñan el cabello como el «American Nightmare». De sus palabras acerca de que la salida de Vince McMahon atrajo más atención a la empresa. Celebramos los 10 años desde su primera lucha en NXT. Volvíamos al monarca con sus comentarios sobre que siempre estuvo obsesionado con ser un top guy. Conocíamos su escenario ideal para el evento premium de mañana. Supimos más de su futuro contractual. O de las ganas de su hijo, Owen, de ser luchador.

► Las promos en su auto

En esta ocasión, «KO» explica a Sports Illustrated por qué -desde que traicionó a Cody Rhodes y Randy Orton– hace las promos en su auto y por qué no va a dejar de hacerlas:

«No puedo hacerlo desde casa. Tengo cinco perros. Tengo seis gatos. Tengo dos hijos. No va a suceder ahí. Hay demasiado ruido. Así que lo hago desde mi auto. Y es muy difícil para algunas personas aceptarlo. Antes lo hacía simplemente porque era más fácil. Ahora he visto a tanta gente ofenderse por eso, que ahora nunca dejaré de hacerlo desde el auto, solo para molestarlos. No tengo una pequeña oficina dedicada a mi carrera con mis cuadritos y cinturones de campeonato detrás de mí. No soy ese tipo de psicópata. No tengo nada en mi casa que me represente a mí mismo. Las únicas cosas que tengo están ahí por mi esposa, y no me gusta. No quiero cuadros ni nada de eso, pero está bien, ella tendrá eso. No tengo este pequeño santuario de mí mismo en mi casa que pueda usar como fondo. Así que este es mi auto, ¿me entiendes? Esto es lo que hago.»

¿Qué opinas de las promos en su auto de Kevin Owens?