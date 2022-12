Kevin Owens no estuvo esta semana en Friday Night SmackDown. Siempre se le echa de menos pero podría decirse que no hizo falta pues tanto The Bloodline como John Cena se encargaron de ello. Acordaron que en el último programa de la marca azul de 2022, el 30 de diciembre en la Amalie Arena de Tampa, Florida, unirá fuerzas al 16 veces Campeón Mundial contra Roman Reigns y Sami Zayn. Impresionante combate de parejas que cerrará los shows semanales de WWE este año. Ahora vamos con el motivo que no permitió a KO estar en televisión ayer.

► Por qué Kevin Owens se perdió SmackDown

Nuestro compañero Sean Ross Sapp informa en el muro de pago de Fightful que ello se debió a que el veterano luchador tuvo una pesadilla de viaje. Este reciente SmackDown fue en la Allstate Arena en Rosemont, Illinois. No es la primera vez que le sucede algo así a una Superestrella. Es interesante apuntar que la compañía estuvo grabando dos programas futuros.

«Se suponía que Kevin Owens aparecería en las grabaciones dobles de Smackdown, pero no pudo hacerlo debido a lo que WWE nos dijo que fue una ‘situación de viaje de pesadilla’. Como resultado, Owens tuvo que ser eliminado de los programas y se realizaron cambios importantes en la producción y la escritura. Originalmente, se suponía que Owens estaría cara a cara con Bloodline para presentar el video de John Cena».

¿Os gusta lo que Kevin Owens está haciendo actualmente en WWE? ¿Quiénes ganarán el combate anunciado?