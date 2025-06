Kevin Owens se operará en julio del cuello

Temprano el día de hoy, vimos cómo Kevin Owens apareció en la más reciente edición del video podcast What Do You Wanna Talk About?, que conduce Cody Rhodes en el canal oficial de WWE en YouTube.

Allí reveló que, lamentablemente, su condición de salud no era la mejor, pues aunque tomó hace dos meses la decisión de no operarse del cuello y que sanara orgánicamente, esto no está ocurriendo de la manera en que se esperaba. Por lo que, ahora sí o sí, deberá someterse a cirugía.

► Kevin Owens pasará por el quirófano en julio de 2025

Pues bien, en esta misma entrevista, vimos cómo Owens también reveló cuándo se estará operando:

«He estado lidiando con una lesión bastante seria desde hace un tiempo. Es un problema en la columna, en el cuello y la espalda. Los nervios se están viendo afectados, mis brazos se están entumeciendo, mis dedos… o sea, no está bien. Así que pronto me operan.

«Y, honestamente, no veo la hora de hacerlo, no solo para volver al ring, sino para dejar de estar con dolor todo el tiempo. En cuanto a cuándo volveré, la idea es que sea en algún momento de julio, pero no me voy a apresurar. Será cuando tenga que ser. Esa es la prioridad: recuperarme bien».