Kevin Owens se habría lesionado durante un evento en vivo

Kevin Owens es una de las Superestrellas más relevantes de la WWE en los últimos años; sin embargo, tras estar en una «obsesionada» rivalidad con Ezekiel, alrededor de su verdadera identidad, dejó de aparecer con frecuencia en televisión, seguramente esperando a que se diera la historia adecuada para que se vuelva a destacar.

► Kevin Owens luchó contra Austin Theory durante un evento en vivo

Muchos fanáticos se han estado preguntando quién será el quinto luchador que acompañará a The Brawling Brutes y Drew McIntyre en el combate de WarGames en Survivor Series, donde se enfrentarán a The Bloodline. Dada su historia con Sami Zayn, se creía que Kevin Owens podía ser esa persona; sin embargo, es posible que esto no pueda darse.

Los fanáticos que asistieron al espectáculo en vivo de WWE Sunday Night Stunner en Madison, Wisconsin este domingo, informaron vía Twitter que Owens sufrió una lesión en su rodilla. Un par de asistentes dieron a notar de que KO había pisado mal y se habría lastimado su rodilla derecha, luego de lo cual, agregaron, tuvo que salir con asistencia.

Just came from a live event in #WWEMadison, Kevin Owens planted his right knee and seems to have hurt it. Had to be helped out post-match by ref, match wrapped up quick. Might be legit, might not. Still sad. #KevinOwens #WWE #WWERaw @Cultaholic @partsFUNknown — Matt Blaustein (@MattBlaustein) November 14, 2022

“Acabo de llegar de un evento en vivo en Madison, donde Kevin Owens plantó su rodilla derecha y parece haberse lastimado. Tuvo que ser ayudado después del encuentro por el árbitro, quien lo terminó rápidamente. Puede que sea legítimo, puede que no. Aun así es triste. #KevinOwens #WWE #WWERaw.»

Hoping Kevin Owens is ok after limping out with ref help at #WWEMadison tonight. Didn’t see a leg spot that would cause it so who knows? (Random pic of the match start) pic.twitter.com/lVPSlpb5iB — Vriess (@JPVriess) November 14, 2022

«Esperando que Kevin Owens esté bien después de cojear con la ayuda del árbitro en #WWEMadison esta noche. No vi una mancha en la pierna que lo causara, así que, ¿quién sabe?»

Kevin Owens se enfrentó y derrotó a Austin Theory en el combate al que hacíamos mención, sugiriendo que de pronto esa podía ser la historia que podrían volver a traer a la programación de Monday Night Raw, luego de que ya se enfrentaran en el mes de septiembre. Habrá que esperar el parte médico oficial y conocer cuánto tiempo estará fuera de acción el ex Campeón Universal.