Kevin Owens se disfrazó de John Cena y visitó Disney World

Kevin Owens está ausente desde Elimination Chamber por una lesión en el cuello, y aunque se ha sometido a una cirugía de cuello, no sabe si volverá a luchar, mientras continúa con su fase de recuperación, generando mucha incertidumbre en sus fanáticos.

► Kevin Owens aprovecha su tiempo libre

Mientras sigue recuperándose de su lesión, Kevin Owens ha pasado más tiempo con su familia y ahora parece que se disfrazó de John Cena para la temporada de Halloween en Magic Kingdom. Precisamente, la esposa de su luchador subió varias fotos en sus historias de Instagram de su reciente visita en el parque de diversiones situado en Orlando, Florida.

Si bien toda la familia de Kevin Owens se disfrazó debido a la proximidad con el festejo de finales de octubre, pero Kevin Owens fue quien se robó el espectáculo luciendo atuendos alusivos a la gira de retiro de John Cena, con su gorra, camiseta e incluso zapatos. Owens incluso recibió pastel gratis en Starbucks gracias a su atuendo, así como un vaso con el nombre de «John».

El «Prizefighter» también ha dejado claro que espera regresar al ring el próximo año, aunque todavía no hay nada por seguro. Sin embargo, el cosplay de John Cena de Kevin Owens ha despertado el interés de los fanáticos, quienes incluso no pierden las esperanzas de que este sea el último rival del 17 veces Campeón Mundial, dado que ambos comparten una interesante historia, puesto que en el 2015 Cena fue el primer rival de Owens en el elenco principal, e incluso lo venció.