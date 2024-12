Kevin Owens se dice a sí mismo «El verdadero Campeón WWE»

El evento principal del reciente especial WWE Saturday Night’s Main Event tuvo el combate entre Cody Rhodes y Kevin Owens por el Campeonato Indisputable WWE, donde «The American Nightmare» salió victorioso una vez más. Después del combate, y luego de que el especial salió del aire, Owens lanzó un ataque brutal contra Rhodes, dejándolo inmóvil y provocando que sea sacado del ring en camilla, mientras «The Prizefigther» se retiró con la versión «Winged Eagle» del Campeonato WWE. Luego, la compañía dió un parte médico de la situación del Campeón Indisputable mencionando que posee una afección a nivel cervical y estará fuera de acción, sin precisar el tiempo.

► Kevin Owens irrumpió en reciente evento de WWE

WWE tuvo este miércoles el «Kickoff» de la llegada de Netflix a WWE RAW en la sede de la compañía, con la presencia de sus principales estrellas, y Kevin Owens llegó al evento de una manera no convencional. Precisamente, WWE publicó el video de la llegada de Owens al evento, al que admitió no haber sido invitado, y mantuvo una conversación con Michael Cole, diciendo que era el «verdadero y legítimo» campeón WWE, y como tal, anunció que tendrá su primera «defensa titular» este 26 de diciembre en el evento en vivo no televisado que se llevará a cabo en Jacksonville, Florida.

«¿Cómo es que el verdadero campeón de la WWE tiene que colarse? Terrible seguridad, por cierto, ¿y robar un micrófono para ser parte de esto? Pertenezco aquí. Soy su campeón WWE«.

«Solo necesito decirles, el 26 de diciembre, mi primer show como campeón de la WWE, en Jacksonville»

Luego de que dijera estas palabras, miembros de seguridad aparecieron para escoltarlo hasta fuera del reciento, luego de que le apagaban el micrófono para impedir que siguiera hablando.