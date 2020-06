Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Kevin Owens no fue a las más recientes grabaciones de WWE Raw debido a que tiene temor de contagiarse del coronavirus, sobre todo luego de que su esposa perdió a su abuelo tras complicaciones por el covid-19. El luchador fue entrevistado recientemente en The Bump de WWE, y confesó que decidió no ir a las grabaciones por el virus. En la misma entrevista, reveló si WWE se enojó con él por pedir tiempo fuera.

► Kevin Owens revela si WWE se enojó, como se llegó a pensar

"Estoy aquí en una cabaña en Teneessee. Aquí me estoy quedando con mi familia, lo hice por ellos. Quería hacer lo mejor para ellos. Así que le conté a WWE acerca de mi decisión y ni siquiera se estremecieron. Es una decisión de la que no me arrepiento en lo más mínimo. Siempre he sido genial, pero ya sabes, debido a las circunstancias que ocurrieron... la prueba de coronavirus positiva que ocurrió en la compañía, pensé que era lo más sabio para mí.

"Le dije a los responsables y ni siquiera se sobresaltaron. Está bien, fue todo lo que me dijeron. No creo que nadie vaya a sufrir un retroceso en su empuje, pero si lo llegara a haber, la forma en que tengo programada mi mente es: lo que haz hecho, ya está hecho. Así que no me arrepentiré, pero debo decir que respetaron mi decisión y me alegro de haberla tomado y fue lo mejor para mi familia".

Se creía que Kevin Owens iba a regresar a WWE este lunes si no se daban nuevos casos de coronavirus, pero debido a la crisis de los 3 nuevos casos positivos, que incluyen a Renee Young entre los afectados, seguramente Kevin Owens no regresará a WWE en un futuro cercano y se unirá a Sami Zayn y Roman Reigns en estar en cuarentena voluntaria.