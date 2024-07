Kevin Owens revela la condición de salud de su madre

Durante el episodio del 5 de julio de WWE SmackDown, Kevin Owens reveló que su madre había estado en el hospital luchando contra una enfermedad. Compartió que había pasado la semana previa a SmackDown viendo a su madre batallar ferozmente para recuperarse.

► Madre de Kevin Owens se encuentra mejor de salud

Tras dar a conocer de la enfermedad de su madre, la cual no fue revelada a detalle, Kevin Owens recurrió a su cuenta de Twitter recientemente y subió una foto de su madre en el hospital, donde lucía una camiseta de Owens que dice «sigue peleando». The Prizefighter reveló que su madre “se levantó”, dejando en claro que su salud era mucho mejor.

«Ella se levantó».

Sin duda, esta es una excelente noticia para Kevin Owens y sus fanáticos, quienes estaban preocupados por la salud de su madre. Afortunadamente, el ex Campeón Universal ahora puede centrar su atención en The Bloodline, mientras nos dirigimos lentamente hacia SummerSlam el próximo mes de agosto, y que seguramente buscará el desquite tras su derrota en Money in the Bank.

Recordemos que, gracias a este incidente, Kevin Owens no estuvo presente en la última edición de Friday Night SmackDown, pero en todo caso sigue aliado a Cody Rhodes y Randy Orton para hacerle frente a The Bloodline, quienes de la mano de Solo Sikoa han tomado el poder en la marca azul. Dicho esto, se desconoce si estará presente en el programa de este viernes, aunque de momento esto pasa a ser un tema secundario dada la situación que recientemente atravesó.