¿Kevin Owens renovó con WWE por 5 años?

El 2024 terminó con varias Superestrellas WWE en el limbo en torno a si van a renovar contrato o no. Una de ellas era Kevin Owens, de quien se decía que iba a renovar antes de que empezara el 2025, pero no se supo al final si lo había hecho o no.

Hasta ahora, que parece ser que el canadiense ha dado una pista insinuando su renovación contractual con WWE, por lo menos, por otros cinco años. Así, varias publicaciones como el Wrestling Observer Newsletter lo han interpretado. Todo por un tuit que puso Owens en su cuenta oficial de X, la cual pueden leer a continuación

If you guys help support my daughter’s Girl Scout troop by buying some cookies, I promise to keep wrestling for at least 4 years, 11 months and 22 days more.https://t.co/AQu2S8e2Xi@BonJovi

— Kevin (@FightOwensFight) February 7, 2025