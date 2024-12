Kevin Owens: «Quiero volver a ser campeón de WWE»

Kevin Owens va a desafiar a Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutible de WWE en Saturday Night’s Main Event teniendo en mente que la primera y última vez que fue campeón mundial fue en 2016-2017 cuando reino como Campeonato Universal. Poco después tuvo dos reinados como Campeón de Estados Unidos y en 2023 fue dos veces Campeón en Parejas. ¿Volverá a la cima de la compañía en el evento premium de hoy?

► Campeón una vez más

“Ahora, cuando voy a trabajar, estoy más enfocado en cumplir con lo que se me pide, a diferencia de 2015, 2016, 2017. En ese entonces, estaba realmente obsesionado con, sí, cumplir, pero también quería hacerlo porque quería más oportunidades. Quería llegar más alto, ser más grande, convertirme en la mayor estrella posible y ocupar el lugar más alto. Eso ha cambiado en el sentido de que ya he hecho tantas cosas. Ahora, realmente me hace feliz simplemente estar en el show, darles a las personas momentos memorables y buena televisión. Pero sigo teniendo hambre. Todavía me encantaría tener otra oportunidad como campeón. Ha pasado un tiempo, y me encantaría estar en ese lugar y ver cómo puedo rendir ahí.

“Quiero ser lo más útil posible para el show en el que estoy. Quiero contribuir tanto como pueda. De manera egoísta, quiero sentirme realizado y sentir que estoy haciendo algo bueno. Quiero ser parte de cosas increíbles simplemente por mi propia satisfacción personal. Mi principal objetivo para el resto de mi carrera es pasarla lo mejor posible y darles a los fans los mejores recuerdos para cuando termine. Eso es realmente lo que impulsa mi carrera y mi motivación para lo que queda de mi tiempo en este negocio. Ya he logrado mucho más de lo que alguna vez pensé que lograría.”

La pregunta planeada será respondida en unas horas.