Kevin Owens quiere añadir el Claymore a su arsenal

WWE tuvo este miércoles el «Kickoff» de la llegada de Netflix a WWE RAW en la sede de la compañía, con la presencia de sus principales estrellas, y Kevin Owens llegó al evento de una manera no convencional, literalmente colándose al evento. Precisamente, WWE publicó el video de la llegada de Owens al evento, admitiendo no haber sido invitado, y mantuvo una conversación con Michael Cole, diciendo que era el «verdadero y legítimo» campeón WWE, y como tal, anunció que tendrá su primera «defensa titular» este 26 de diciembre en el evento en vivo no televisado que se llevará a cabo en Jacksonville, Florida.

► Drew McIntyre le «copia» a Kevin Owens

Sin embargo, eso no fue lo único que Kevin Owens hizo dentro de la sede de WWE, ya que también estuvo en los pasillos y, fiel a su creencia de ser el «verdadero Campeón WWE», puso una fotografía suya sobre la cara de Cody Rhodes en un afiche donde lo presentaban como el Campeón Indisputable WWE. WWE capturó este momento y lo publicó en su cuenta de X.

Hubo reacciones divididas a las recientes acciones de Kevin Owens, pero la de Drew McIntyre llamó mucho la atención, puesto que también decidió hacer lo propio usando una fotografía suya y poniéndola sobre una de Damian Priest, luego de que este se proclamara Campeón Mundial en WrestleMania 40.

McIntyre recurrió a su cuenta de X para decirle a Kevin Owens que iba a «copiar su trabajo» respecto al uso de la fotografía. «The Prizefighter» le respondió diciéndole que quizás deba agregar el Claymore (remate de McIntyre) a su repertorio.

– ‘¿Puedo copiar tu tarea?’ Claro, solo cámbialo un poquito.

– «¡También estoy considerando agregar un Claymore a mi conjunto de movimientos!»