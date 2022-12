Como era de esperarse, las luchas de WarGames fueron lo más destacado del reciente evento premium, e incluso lograron contar una buena historia de por medio. Sin embargo, uno de los temas que también llamó la atención fue el hecho de que Kevin Owens lució una camiseta del American Dream, Dusty Rhodes, en honor al hombre que creó esta modalidad de combate, y quien fuera su inspiración durante sus días en NXT.

► Kevin Owens rindió tributo a Dusty Rhodes con una codera y una camiseta

Cody Rhodes reaccionó al homenaje que Kevin Owens le hizo a su padre destacando que ha sido fuente de inspiración de varias generaciones.

Durante una reciente aparición en WWE After The Bell, Kevin Owens habló sobre su tributo al gran Dusty Rhodes al usar su icónica codera y una camiseta con su imagen. El ex Campeón Universal reveló que obtuvo el permiso de Cody Rhodes para este homenaje.

“Para ser parte del primer WarGames en el elenco principal, aproveché para ponerme la camiseta de Dusty y la codera roja como homenaje a él. Hablé con Cody de antemano, me aseguré de que estuviera bien con eso y todo. Siempre es bueno poder relacionarse con la historia y darle a Dusty un pequeño asentimiento. Intento hacer eso tanto como puedo”.

Kevin Owens finalmente fue quien recibió el conteo de tres durante la lucha de WarGames ante The Bloodline, luego de que Sami Zayn lo atacara con un golpe bajo. Ya con miras en el siguiente evento premium, The Prizefighter confesó que quiere un nuevo enfrentamiento contra Roman Reigns, en esta ocasión con la presencia de público.