La gran y querida Superestrella WWE, Kevin Owens, sorprendió con su aparición en el evento 2025 Coke Zero Sugar 400 NASCAR, en donde compartió con los fanáticos, quienes le hicieron preguntas. Una de esas preguntas tuvo que ver con cuándo volverá al ring tras su cirugía de fusión de cuello realizada hace unos meses.

El canadiense destacó que aunque la cirugía salió bien, no sabe si podrá volver al ring, pues todo depende de cómo reaccione su cuerpo. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Kevin Owens espera volver al ring, aunque no está seguro si podrá hacerlo

“Sí, es una cirugía de cuello. Necesitaba una fusión cervical. Fue muy estresante antes de entrar a cirugía, porque no estábamos seguros de qué tan severa iba a ser la fusión, cuántos niveles iban a ser, todo eso. Afortunadamente, terminó siendo solo un nivel, que es el mejor escenario posible en algo así.

“La cirugía fue exitosa. Tuve un gran médico. El tema ahora es ver cómo se fusionan los huesos, y no hay garantía de que vaya a funcionar. Depende de cómo sane mi cuerpo. Hemos visto que a algunos luchadores les ha ido bien y a otros no. Con los dedos cruzados, espero volver a luchar en el próximo año. Realmente no lo sé, pero sí, ese es mi objetivo. Ojalá sea lo que suceda”.