Kevin Owens preocupa: «No sé si volveré a luchar»

Kevin Owens habla sobre su grave lesión cervical: aún sin operar, sin garantías de volver al ring, y con un futuro incierto en la WWE. Conociendo al «Prizefighter» quizá podamos pensar que solo busca preocupar a los fanáticos y que en realidad tiene previsto regresar más pronto de lo que se espera (este tipo de tácticas -no para causar preocupación en los fanáticos sino para sorprenderlos- son habituales en la compañía).

Pero atendamos a sus recientes declaraciones a Bernard Colas de le10sport:

“Todavía no me he operado. Hay muchas cosas que considerar antes de la operación. Estamos esperando un poco para ver cómo evoluciona todo de forma natural. No hay ninguna duda de que necesito cirugía, pero antes de hacerlo, tenemos que ver hasta qué punto puede… No sanarse, porque no se va a sanar, pero sí mejorar ligeramente sin necesidad de operar. A partir de ahí, podremos planificar y decidir qué es lo mejor. Pero es un proceso muy lento. Solo hay que tener paciencia. Normalmente no tengo mucha, pero esta vez no tengo opción.

“Durante meses tuve dudas de que algo no estaba bien. Pero tomó tiempo identificar la lesión como tal. Lo supimos solo dos días antes de que anunciara en SmackDown que no estaría en WrestleMania y que debía dejar de luchar de inmediato.De hecho, tuve muchísima suerte de no haberme lesionado más seriamente en el Royal Rumble y Elimination Chamber, porque mi cuello ya estaba en muy mal estado, pero no lo sabíamos. Los síntomas que tenía no coincidían con una lesión de cuello. Por eso nadie buscaba ahí. Fui yo quien sugirió que se examinara mi cuello… y ahí lo encontraron.

“No sería arrogante, pero sí falso decir que volveré al ring con total seguridad, que tendré más combates. No sé si eso es cierto.”