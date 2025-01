Quienes tenemos tatuajes o en alguna ocasión hemos hablado de hacerlo, especialmente a una edad temprana, hemos tenido que lidiar con el típico comentario de los padres (u otras personas) de «si te tatúas, no te van a contratar en ningún sitio». También la Superestrella de WWE Kevin Owens. Por eso, no quiso hacerse ninguno hasta que supo que no iba a necesitarlo porque se iba a ganar la vida luchando.

► El primer tatuaje

Así lo cuenta «KO» en un reciente video para WWE Tattooed:

«Yo era bastante joven cuando decidí que quería tatuajes, pero no quería hacerme ninguno hasta estar completamente seguro de que iba a ganarme la vida como luchador. Porque en ese momento, cuando era más joven, existía esta idea, ¿sabes? Algo así como, ‘oh, no puedes llenarte de tatuajes. Va a perjudicar tus posibilidades de conseguir algunos trabajos,’ y cosas por el estilo.»

Es buen momento para recuperar el artículo que dedicamos en Súper Luchas hace casi una década -Owens no tenía tantos como en la actualidad- al significado de los tatuajes del luchador según sus propias explicaciones:

K (en el tobillo) : Un mes después de conocer a su esposa, Karina Leilas, le propuso que ambos se tatuaran una «K» por sus nombres.

: Un mes después de conocer a su esposa, Karina Leilas, le propuso que ambos se tatuaran una «K» por sus nombres. Karina, Owen y Élodie (ambas muñecas) : Lleva el nombre de su esposa y sus dos hijos.

: Lleva el nombre de su esposa y sus dos hijos. Live (antebrazo) : Tiene significado leyéndolo como tal (Vive), al revés (Malvado) y combinando ambas maneras (Vida de malvado). Tiene relación con su mentor por 10 años Steve Corino.

: Tiene significado leyéndolo como tal (Vive), al revés (Malvado) y combinando ambas maneras (Vida de malvado). Tiene relación con su mentor por 10 años Steve Corino. Cabeza de Toro (hombro derecho) : El signo zodiacal de Kevin es Tauro. No pretendía parecerse a The Rock pero tampoco le importan quienes lo mencionan porque es un fan del «Final Boss».

: El signo zodiacal de Kevin es Tauro. No pretendía parecerse a The Rock pero tampoco le importan quienes lo mencionan porque es un fan del «Final Boss». M-S P-R (en los dedos): Son las siglas de sus dos abuelos: Melvin Steen y Pierre Benoit.

Embed from Getty Images