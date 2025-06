Kevin Owens: «No exista ya la lucha independiente»

Kevin Owens lanzó una crítica que todos los fans de la lucha libre independiente ha nestado pensando en los últimos años: la escena indie, cambió para siempre, ya no es la misma. Ya no es la época de la vieja ROH, de Pro Wrestling Guerrilla, de House of Glory, de CHIKARA Pro Wrestling, de Dragon Gate USA y mucho menos de Combat Zone Wrestling, solo por nombrar algunas de las más grandes empresas de la lucha libre independiente que han existido en la historia.

Así se lo dijo a Cody Rhodes en la más reciente edición de su video podcast What Do You Wanna Talk About? Allí, Owens dice que se siente desconectado de la escena independiente de hoy en día. Recordemos que Owens construyó su carrera en la escena independiente, en ROH y PWG, principalmente, antes de lograr llegar a WWE. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Kevin Owens critica el estado del indy wrestling actual

«Casi se siente como si ya no existiera una escena independiente. Ya no es lo que era antes. La verdad, ya no estoy tan al tanto, porque no es como en mis inicios. En ese entonces había muchísimos shows, muchísimos lugares donde trabajar, muchísima gente con quien compartir el ring y de la que uno oía hablar todo el tiempo. Ahora, todo parece completamente distinto. Seguramente sigue siendo genial para quienes están empezando, pero ya no es el mismo mundo del que yo salí».