Anoche en Raw, se esperaba que Sami Zayn tuviera un encontronazo y un careo con Kevin Owens, que terminara con la oficialización de su lucha en mano a mano en el evento premium Elimination Chamber 2025: Toronto.

Sin embargo, esto no ocurrió. Al final, Zayn hizo el reto a Owens para una lucha en Toronto, sin embargo, Adam Pearce, el Gerente General de Raw, le dijo que no podía autorizar la lucha debido a que no tenía el alta médica.

► Kevin Owens estaba programado para estar en Raw, pero, al final, no salió

Tras mucho insistir, Zayn se negó a irse de la arena y le propuso a Pearce que la lucha fuera una lucha no sancionada, es decir, sin reglas y en donde todo es permitido, y en donde, si algo le pasa a Zayn, WWE no se hace responsable.

Lo curioso del caso es que Sean Ross Sapp de Fightul Select revela que Kevin Owens estaba programado para aparecer en el Raw de anoche, pero, no apareció. Por ahora, no se conocen los motivos por los cuales el canadiense no hizo acto de presencia en Raw.