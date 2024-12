Kevin Owens: «¿Mi hijo? Sigue queriendo luchar»

A falta de un día para que tenga la oportunidad de ser el nuevo Campeón Indiscutible de WWE en Saturday Night’s Main Event enfrentando a Cody Rhodes, estamos hablando mucho de Kevin Owens. Nos hacíamos eco de sus críticas a los padres estadounidenses que permiten que sus hijos se tiñan el cabello como el «American Nightmare». De sus palabras acerca de que la salida de Vince McMahon atrajo más atención a la empresa. Celebramos los 10 años desde su primera lucha en NXT. Volvíamos al monarca con sus comentarios sobre que siempre estuvo obsesionado con ser un top guy. Conocíamos su escenario ideal para el evento premium de mañana. O sabíamos más de su futuro contractual.

► Owen sigue queriendo luchar

En esta ocasión, descubrimos novedades con respecto al futuro como luchador de su hijo, Owen, quien todavía es adolescente, según sus declaraciones a Alex McCarthy del Daily Mail:

«No, todavía hay interés, pero no lo estoy presionando para que haga algo que no debería hacer antes de que sea el momento adecuado. Yo empecé a entrenar cuando tenía 14 años, tuve mi primer combate a los 16, y aunque me siento bastante bien para mi edad – ahora tengo 40 años y llevo 25 años en esto – probablemente me habría beneficiado esperar unos años y comenzar mi carrera un poco más tarde.

«Obviamente, las circunstancias no son las mismas para él que para mí. Yo no tenía ni idea de por dónde empezar y sentía que el tiempo iba en mi contra en cualquier momento de mi carrera, porque no estás volviendo más joven. Tienes que hacerte un nombre.

«Ahora, con los cambios que han pasado, conozco a algunas personas que podrían ayudarlo. Él se está enfocando en la escuela y en otras cosas, cuando realmente esté listo para lanzarse de lleno, tendrá todas las herramientas a su disposición, así que no lo estoy apresurando y él tampoco tiene prisa. Aún está creciendo, por lo que puedo ver, creo que eso no va a desaparecer.»