Kevin Owens: «Mi cuello no mejora y tendré cirugía»

Hace un mes, Kevin Owens preguntó a los fans de WWE, diciendo que no sabía si podría volver a luchar. Pues bien, ahora ha declarado que su lesión en el cuello es peor de lo pensado. Y que como no está sanando como se debería, ahora sí la cirugía es inevitable.

Y recordemos que, pese a los reportes iniciales que decían que Owens se había sometido a cirugía en el cuello antes de WrestleMania 41, pronto se aclaró que esto no era verdad y que Owens había decidido esperar a ver cómo evolucionaba su cuello.

► Kevin Owens revela que necesitará cirugía en el cuello

Las declaraciones de Owens se dieron en la más reciente edición del video podcast What Do You Wanna Talk About?, que Cody Rhodes hace en coproducción con WWE para el canal de YouTube de la empresa. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Apesta, pero es lo que hay. Durante meses pensé que podía aguantar. El dolor iba y venía, algunos días eran mejores, otros peores. Pero la última semana… todo me pasó factura. El entumecimiento, la debilidad… todo me golpeó de golpe. Ahí supe que esto no iba a mejorar por sí solo.

«No puedo esperar para operarme. No solo para volver al ring, sino para dejar de sentir dolor. Es difícil despertarse todos los días y sentir que tu cuerpo te está fallando. Nunca he sido bueno para quedarme quieto, pero esta vez no tengo opción».