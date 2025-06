La talentosa Superestrella WWE, Kevin Owens, estuvo recientemente como invitado en el video podcast What Do You Wanna Talk About? de Cody Rhodes, en el canal oficial de WWE en YouTube, y allí sorprendió al revelar que, en 2021, durante la era WWE de la pandemia, la Era Covid, se negó a hacer pareja con Damian Priest, en una propuesta creativa que le hicieron.

Estas fueron sus interesantes palabras, en donde explica qué lo motivó a rechazar el hacer equipo con Priest en las pantallas televisivas de WWE:

► Kevin Owens revela por qué rechazó tener un equipo con Damian Priest en WWE

«Sí, intentaron que fuera amigo de Damian Priest en televisión. Me negué. Así que en 2021, durante la era de la pandemia, estaba en una rivalidad con Roman Reigns. Fue el inicio de una pesadilla de cuatro años que simplemente no paraba para mí.

«Pero cuando comenzó, estábamos luchando frente a edificios vacíos. Teníamos esas pantallas raras… sí, el Thunderdome. Y justo cuando se suponía que íbamos a tener el combate final, que iba a ser una lucha de Last Man Standing en el Royal Rumble —que terminó siendo el combate favorito de todos los que tuvimos—, las cosas cambiaron. Unas tres semanas antes, yo pensaba que estábamos a tope. Íbamos rumbo al Rumble, un combate grande, iba a ser divertido.

«Entonces llego a televisión y me dicen que las cosas están cambiando. Me dicen: ‘Vas a presentar a tu nuevo mejor amigo, que te va a ayudar a enfrentarte a The Bloodline por la desventaja numérica’. Y yo como, ‘¿Quién es este tipo?’ Me dicen, ‘¿Conoces a Damian Priest de NXT?’

«No tenía nada en contra de él, pero nadie iba a creerse que éramos mejores amigos. No podíamos ser más opuestos. Era tan aleatorio. Resulta que alguien lanzó la idea, y se quedó… por unos cinco minutos. Hasta que dije: ‘No quiero ser su amigo en televisión’. Tal vez en la vida real, pero empecemos por algún lado.

«Y sí, esa idea se descartó, pero él iba a tomar mi lugar en el combate. Iba a ser Damian Priest vs. Roman Reigns en el Royal Rumble. La trama se complica. Pero bueno, para lo que vale, no arruiné su carrera: debutó en el elenco principal como dos semanas después».