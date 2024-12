Kevin Owens: «Logan Paul no vive en la realidad»

A falta de horas para que tenga la oportunidad de ser el nuevo Campeón Indiscutible de WWE en Saturday Night’s Main Event enfrentando a Cody Rhodes, estamos hablando mucho de Kevin Owens. Nos hacíamos eco de sus críticas a los padres estadounidenses que permiten que sus hijos se tiñan el cabello como el «American Nightmare». De sus palabras acerca de que la salida de Vince McMahon atrajo más atención a la empresa. Celebramos los 10 años desde su primera lucha en NXT. Volvíamos al monarca con sus comentarios sobre que siempre estuvo obsesionado con ser un top guy. Conocíamos su escenario ideal para el evento premium de mañana. Supimos más de su futuro contractual. O de las ganas de su hijo, Owen, de ser luchador.

► Fuera de la realidad

Kevin Owens tuvo la oportunidad de colaborar con Logan Paul durante varias semanas en WWE y finalmente luchar con él en WrestleMania XL por el Campeonato de Estados Unidos en una triple amenaza que involucró a Randy Orton. Mientras se acerca a enfrentar al «American Nightmare» por el título mundial en el último evento premium de WWE en 2024, «KO» es preguntado por la celebridad de internet en una reciente entrevista con The Daily Mail:

Alex McCarthy: «Es increíble que hayas tenido la oportunidad de trabajar con él en ‘Mania, poder decir que compartiste un WrestleMania con él. ¿Cómo fue para ti? Espero que Logan Paul haya apreciado la importancia de tenerlos a ambos en un combate en WrestleMania. ¿Cómo fue para ti llevarlo en ese proceso?».

Kevin Owens: «Lo dudo mucho. No creo que este tipo viva en la realidad. Es como si el mundo no fuera real para él, ¿sabes a lo que me refiero? Tiene la oportunidad de hacer cosas geniales, como WrestleMania, que es un gran evento al que todos aspiramos llegar durante toda nuestra carrera, y él simplemente aparece en WrestleMania y en SummerSlam en estadios. Si quieres impresionarme, ven a un show en vivo en medio de la nada en Alabama. Estoy seguro de que todo eso le pasa de largo».