WWE celebrará en el Alamodome una nueva edición del Royal Rumble este sábado. Además de los dos Royal Rumbles, una de las luchas que más ha captado la atención del Universo WWE es la que protagonizarán Roman Reigns y Kevin Owens, quienes se enfrentarán por el Campeonato Universal Indisputable WWE.

A pesar de que Kevin Owens no es el favorito para ganar su lucha contra el Jefe Tribal, pero ciertamente los juegos psicológicos han estado a la orden del día, en gran parte por la presencia de Sami Zayn, quien hasta el momento ha sido un factor para que The Bloodline se mantenga en la cima, pero que su amistad de larga data con el ex Campeón Universal es un punto discordante para Roman Reigns, quien últimamente parece no confiar en el Uce Honorario, a quien había aceptado hace pocos meses.

Para echarle más leña al fuego que aviva este triángulo entre Roman Reigns, Sami Zayn y Kevin Owens, este último decidió arribar a la sede del Royal Rumble portando una camiseta con la leyenda de “Sami Zayn para siempre”. WWE lo captó en cámaras y el ex Campeón Universal simplemente sonrió.

