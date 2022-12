Triple H sorpendió a todos en el 2016 cuando traicionó a Seth Rollins para servirle en bandeja de plata a Kevin Owens para que se convirtiera en Campeón Universal. Allí disfrutó de una buena sociedad con su mejor amigo Chris Jericho, y tuvo un reinado decente que se vio interrumpido cuando perdió contra Goldberg en Fastlane 2017. Eventualmente surgió una versión en donde se indicaba de que Brock Lesnar se rehusó a trabajar con The Prizefigther, y a la larga fue Golberg quien lo enfrentó en WrestleMania 33.

► Kevin Owens fue Campeón Universal WWE en el 2016

Durante una reciente aparición en WWE After the Bell, Kevin Owens admitió que estaba avergonzado de no poder disfrutar su carrera como Campeón Universal, a pesar de los buenos momentos que pasó con Chris Jericho.

“Me avergüenza decir que realmente no lo disfruté tanto como debería. Lo disfruto ahora mirando hacia atrás. Cuando veo las cosas que estábamos haciendo juntos, es muy divertido, es muy bueno. Pero en ese momento, no me tomé el tiempo para apreciar lo que estaba haciendo porque estaba preocupado. ‘Está bien, la semana que viene, ¿qué haremos?’”.

Kevin Owens no ha tenido más títulos como Campeón Universal desde aquel entonces, pero sí ha estado cerca de conseguirlo el año pasado cuando tuvo una rivalidad contra Roman Reigns, con quien disputó un gran combate en Royal Rumble 2021. Recientemente, expresó sus intenciones de volver a enfrentarlo, esta vez con público.