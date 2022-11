Survivor Series WarGames ya quedó atrás, pero fue un evento lleno de emoción y que tuvo dos combates inéditos en el elenco principal bajo la modalidad de WarGames, la cual fue creada por el miembro del Salón de la Fama WWE, Dusty Rhodes. El Team Bianca y The Bloodline ganaron las luchas femenil y varonil, respectivamente.

Como era de esperarse, las luchas de WarGames fueron lo más destacado del reciente evento premium, ya que estuvieron llenas de acción, violencia, y en el caso de la varonil, tuvo una buena historia de por medio. Sin embargo, uno de los temas que también llamó la aparición fue el hecho de que Kevin Owens lució una camiseta del American Dream, Dusty Rhodes, en honor al hombre que creó esta modalidad de combate, y quien fuera su inspiración durante sus días en NXT.

Desde luego, el gran gesto de Kevin Owens no pasó desapercibido, y muchos fanáticos elogiaron lo hecho por el ex Campeón Universal, aunque también lo hizo Cody Rhodes, quien recurrió a su cuenta de Twitter para responderle a un fanático recordándole el legado que su padre dejó en WWE, creando varios conceptos que son utilizados hoy en día en la lucha libre profesional.

Ha at home, he was all ours

But in the sport, he’s got a lot more kids

So many folks he started/mentored & all the concepts he created still being used

fought through a decade of bad press from some rags, but seeing his fingerprints and genius shine from the grave is special https://t.co/IlK7px176X

— Cody Rhodes (@CodyRhodes) November 27, 2022