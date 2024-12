Kevin Owens habla sobre su futuro contractual con WWE

Kevin Owens es actualmente una de las principales estrellas de la WWE y actualmente está adquiriendo mayor relevancia a raíz de su reciente rivalidad con Cody Rhodes, a quien se enfrentará este fin de semana en Saturday Night’s Main Event; sin embargo, ha habido mucha especulación sobre su futuro con la empresa, ya que no ha habido indicios de que haya firmado un nuevo contrato todavía.

► Kevin Owens aún no aclara su futuro

Durante una entrevista reciente con Alex McCarthy de Daily Mail, Kevin Owens fue preguntado sobre su futuro, específicamente sobre una posible renovación contractual con WWE, y si estará presente en la próxima gira europea de la WWE el próximo año. Al respecto, «The Prizefighter» declaró que aún no se ha decidido nada sobre su participación en los próximos eventos europeos de Road to WrestleMania. Mencionó que la WWE está poniendo mucho énfasis en estos espectáculos, que incluirán grabaciones de televisión y eventos en vivo en varias ciudades europeas, mientras que sobre el tema contractual mencionó que solo quiere ser feliz, aunque no detalló con precisión qué es lo que significa exactamente eso.

«No creo que nada esté resuelto todavía para esos espectáculos, obviamente conociendo a la WWE y sabiendo lo importante que se le está dando a esto a todos aquí, esto es claramente un gran problema para ellos. Visitar todas estas ciudades y pueblos europeos durante tres semanas seguidas con televisión y grandes eventos en vivo es algo muy importante.

Todos los que vayan a asistir a esos espectáculos en Europa pueden estar seguros de que las mejores estrellas estarán allí, será algo épico. La forma en que la WWE lo está priorizando internamente, por lo que puedo decir, es como WrestleMania antes de WrestleMania en muchos sentidos”.

“(Respecto al nuevo contrato) Solo quiero ser feliz, pero no puedo decirte qué significa eso exactamente, porque en realidad tampoco lo sé. Solo quiero sentirme realizado. Hay mucho que implica eso. Es más intrincado de lo que tenemos tiempo para explicar”.

Los informes sugirieron que Kevin Owens estaba cerca de firmar un nuevo acuerdo con la WWE, pero el ex Campeón Universal aún se ha mantenido reservado sobre el tema, e incluso en algún punto se mencionó que podía hacer el salto a AEW. Solo el tiempo dirá si Owens se quedará con la WWE a medida que nos acercamos a WrestleMania 41.