Kevin Owens habla sobre su entrada en WrestleMania 39

Kevin Owens hizo equipo con Sami Zayn en el estelar de la primera noche de WrestleMania 39 para enfrentarse a The Usos por el Campeonato Indisputable de Parejas, llevándose la victoria y destronando a los entonces campeones. Un detalle que llamó mucho la atención fue el hecho de que, mientras otras Superestrellas tuvieron elaboradas entradas con efectos especiales y pirotecnia, los canadienses no tuvieron nada de aquello, pese a la importancia de lo que estaba en juego.

► Kevin Owens y Sami Zayn no tuvieron entrada especial en WrestleMania 39

Durante una entrevista reciente en «My Mom’s Basement» Kevin Owens narró la historia tras bastidores de su victoria en WrestleMania 39 en Los Ángeles, donde obtuvieron el Campeonato Indisputable de Parejas, y reconociendo que no necesitaba una presentación exhuberante, resaltando que la simplicidad representaba mejor a la historia de la que estaba formando parte.

«Sami Zayn y yo estábamos en el ring por la tarde viendo las entradas de todos, donde ensayaban todas esas entradas locas, y pensamos: ‘¡Hombre! Estamos en el evento principal y no tenemos nada. Así que nos miramos y pensamos: ‘Quizás podamos salir del público o algo así’. Le dijimos a Triple H: ‘Todos tienen esas entradas locas y nosotros no tenemos nada’, y él respondió: ‘Sí, no necesitan nada’.«

«Dijo: ‘Ustedes son muy aguerridos, y no son el tipo de personas que harían esas entradas grandes y elaboradas’. Le dije: ‘Bueno, ¿podemos salir de entre la multitud?’. Y él dijo, miró a su alrededor, ‘¿De dónde vas a salir? Esto va a durar una eternidad’. Y yo dije: ‘Sí, supongo que es cierto'».