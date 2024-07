Kevin Owens golpea en sus partes a Tommaso Ciampa

Durante varias semanas, la mitad -con Johnny Gargano– de los Campeones de Parejas de WWE Tommaso Ciampa estuvo intentando aplicar a Randy Orton el RKO de la nada, el conocido como «RKO Outta Nowhere», sin ningún éxito, pues en cada ocasión el 14 veces Campeón Mundial lo esquivava sin ni siquiera pretenderlo. Tampoco en ningún momento «The Viper» se volvió contra su (no) atacante. Eso jamás hubiera pasado antaño. Ahora, Kevin Owens sí que lo ha hecho.

► Owens hace pagar a Ciampa

Como vemos en el video a continuación gracias a «Johnny Wrestling», Ciampa pareció rendirse con Orton al poner a Owens en su punto de mira, lo cual terminó siendo peor para él. «The Prizefighter» para empezar no lo esquivó sin quererlo sino que lo detuvo a los gritos antes de que pudiera hacerlenada. Para continuar le echó una buena bronca para que no lo intente nuevamente. Y para terminar le hizo pagar por su atrevimiento dándole un golpe «Outta Nowhere» en sus partes:

Este tipo de videos siempre son divertidos pero hablando en serio, ¿y si Randy Orton y Kevin Owens comenzaran una rivalidad con Johnny Gargano y Tommaso Ciampa en torno al Campeonato de Parejas de WWE? No cabe duda de que podría ser muy interesante. Todavía más si los retadores volvieran a ser heels, que es como más éxito han tenido en sus carreras. Personalmente, hay que darle una oportunidad a los actuales monarcas pero Orton-Owens reinando sería tremendo. No obstante, no parece que eso vaya a suceder.

¿Te gustaría que Kevin Owens y Randy Orton fueran a por el Campeonato de Parejas de WWE?

