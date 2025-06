El talentoso luchador de WWE, Kevin Owens, estuvo como invitado especial en el video podcast What Do You Wanna Talk About?, conducido por Cody Rhodes para el canal oficial de WWE en YouTube, y allí sorprendió con muchas de sus declaraciones que ya hemos recogido aquí en SÚPER LUCHAS.

Otra declaración interesada dada por Kevin Owens es que cree que los fans de WWE no respetan a un luchador bastante bueno e interesante, ni le dan el crédito que se merece.

► Kevin Owens pide mayor reconocimiento de los fans para con The Miz

Se trata de nada más y nada menos que The Miz, quien a sus 44 años de edad, lelva en WWE desde el 2004, es decir, más de 20 años, un récord, sin duda alguna. Estas fueron las palabras de Kevin Owens:

Kevin Owens says The Miz doesn't get enough credit from wrestling fans. “He's the epitome of making things work. He'll say yes to anything. He will make it work & he'll do it good. He has amazing matches. He had match with Gunther, they killed it” KO SPITTIN' FACTS ABOUT MIZ 🔥 pic.twitter.com/BN5cCFliZx — EliteRockerz 𝕏 (@EliteClubS0B) June 25, 2025

«Si hay un tipo al que no le dan suficiente crédito, es The Miz. Incluso yo lo hice. Yo veía WWE cuando luchaba en la escena independiente, y me enojaba de que este tipo, The Miz, estuviera en el evento estelar de WrestleMania. Pero, estaba equivocado.

«The Miz está subvalorado. Él es el ejemplo perfecto de cómo hacer que todo funcione. Le dice que sí a todo, y lo hace funcionar, y lo hace bien. Tiene combates increíbles. Tuvo una lucha ante Gunther y la rompieron. The Miz puede luchar y dar grandes luchas contra quien sea. Y no recibe el suficiente crédito por ello».

The Miz ha dado grandes luchas y ha sido dso veces Campeón de los Estados Unidos WWE, 8 veces Campeón Intercontinental WWE, 9 veces campeón en parejas, dos veces Mr. Money in the Bank, fue el campeón triple corona número 25 y el quinto campeón grand slam en WWE, gracias a sus mayores logros: ser dos veces Campeón WWE. Así que, sin duda alguna, Kevin Owens, está en lo cierto.