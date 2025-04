Kevin Owens explica el posible origen de su lesión

Como ya lo reportamos el día de ayer aquí en SÚPER LUCHAS, Kevin Owens, se encuentra lesionado y se convirtió en baja para WrestleMania 41, en donde tenía previsto luchar ante Randy Orton, confirmándose horas después que tendrá que someterse a una cirugía. Esta situación fue abordada por el propio luchador durante el reciente WWE SmackDown quien, saliéndose del kayfabe, se dirigió a los fanáticos con profundo pesar para anunciar su ausencia de manera indefinida, sin garantizar de si podrá y cuándo podrá volver a luchar.

► Kevin Owens podría no volver a luchar

Durante una entrevista reciente con My Mom’s Basement, Kevin Owens explicó qué lo llevó a decidir operarse. Dijo que después de 25 años de lucha libre, en general se siente bien, pero que comenzó a notar algo extraño en los combates de los últimos meses, explicando que se realizó una resonancia magnética de cuerpo completo en diciembre que solo mostró problemas menores en la columna vertebral, que los médicos consideraron normales en los luchadores; no obstante la situación cambió en enero, cuando en uno de sus combates experimentó dos momentos que le afectaron gravemente el cuello. Tras las molestias persistentes, se sometió a otra resonancia magnética esta semana, que reveló un problema grave que lo llevó a tomar esa decición, infiriendo que que el verdadero daño se produjo en el combate de enero, ya que todo parecía estar bien en su resonancia magnética anterior. El ex Campeón Universal también aclaró que su lesión no tuvo nada que ver con alguna maniobra arriesgada que haya realizado o le hayan realizado últimamente.

«Llevo 25 años haciendo esto y me siento genial. Incluso ahora me siento genial. De verdad. No es un problema constante. Pero en los últimos meses, he tenido un problema en mis combates que me ha hecho pensar: «Creo que algo no va bien». Y luego lo investigamos y descubrimos que sí, algo me pasa en el cuello.

Así que sé con certeza que hay un momento específico porque en diciembre me hice una resonancia magnética de cuerpo completo por curiosidad, solo para asegurarme, para ver si había algo que debiera tener en cuenta. En ese momento, el informe indicaba que mis rodillas estaban fatal, pero lo sé desde hace mucho tiempo, así que no hay nada de qué preocuparse. Y luego hay algo con mi columna vertebral y una estenosis leve a moderada, que para lo que hacemos, y se lo mostré a los médicos de la WWE y les dije: «Sí, para lo que hacen, todos tienen un nivel de estenosis. Todos en la Tierra tienen un nivel de… Estenosis. Pero tu columna, tu cuello y todo se ve bien. Todo se ve bien. Para lo que has estado haciendo, estás bien. Así que pensé: «Genial». Y me sentí genial.

Pero luego, en enero, tuve un combate, y durante el combate, sucedieron dos cosas que me afectaron mucho el cuello. Ahí fue cuando empezó el problema. Así que supe que había algo. Y luego terminamos haciéndonos una resonancia magnética esta semana y descubrimos que sí, era grave. Así que creo que ese combate de enero fue la causa, porque me había hecho una resonancia magnética un mes antes y todo se veía bien.»

«Entonces, esta es la parte divertida, ¿verdad? Sé que algunos de mis detractores, y hay muchos por ahí, dirán: «Ves, por eso no deberías hacer esto». Pero te digo que ocurrió en un combate normal, sin cosas extremas, nada. Fueron dos cosas muy simples que he hecho un millón de veces. Probablemente no debería haber participado en esos combates, considerando lo que estaba pasando, pero no lo sabíamos. Pero en esos combates, por muy locos que fueran, en ningún momento sentí que mi cuello… No caí de cabeza, no me lastimé. No recuerdo nada en esos combates que me hiciera decir: «¡Ay, mi cuello!». ¿Sabes a qué me refiero? Sí.»

Kevin Owens describió su lesión como algo horrible durante el programa de este viernes y en este punto se desconoce qué maniobra o durante qué combate se produjo este hecho lamentable que ahora lo obligará a pasar por el quirófano donde se especula que podría necesitar una cirugía de fusión en el futuro, con lo cual su carrera se encuentra en riesgo. En este punto, solo nos resta desearle una pronta recuperación.