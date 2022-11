Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Kevin Owens se lesionó el pasado sábado en un House Show de WWE. Fue durante un combate en contra de Austin Theory, cuando quiso plantar la rodilla derecha sobre la lona. Lo único que se había podido saber de la situación era que había sufrido un esguince o desgarro en el ligamento colateral medial, situación que lo alejaría del ring durante 6 semanas.

Ahora, Dave Meltzer ha dado una actualización del estado de salud del canadiense, y la misma no es favorable. Según Meltzer, Owens actualmente se encuentra pasando por un proceso de rehabilitación física con el fin de dejar atrás rápidamente la lesión, sin embargo, se encontraría caminando con dificultad. Esto fue lo que dijo en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio:

► Kevin Owens realiza trabajos para ponerse a punto y luchar en Survivor Series 2022

«Kevin Owens está haciendo rehabilitación física en el WWE Performance Center. Se confirmó que el evento estelar de Survivor Series va a ser The Bloodline (Roman Reigns, The Usos, Sami Zayn y Solo Sikoa) en contra de Butch, Sheamus, Ridge Holland, Drew McIntyre y Kevin Owens.

«Sin embargo, debido a que Kevin Owens sufrió una lesión, eso ya no podría ser así. Lo último que escuché fue que sufrió un esguince en el ligamento colateral medial… Y que lo iban a revisar. Lo último lo escuché el lunes por la mañana, no he sabido más al respecto desde entonces.

«Sé de alguien que me dijo que… Que Kevin Owens no se está moviendo muy bien. No está caminando muy bien. Así que será mejor que se recupere rápido si quiere ir a luchar en ese evento premium. Y como dije, no conozco a ciencia cierta la situación, No he escuchado si podrá luchar o no. Pero, básicamente esa es la situación, eso es lo que está pasando».