Kevin Owens, es sin duda uno de los nombres más carismáticos en WWE. Sin embargo, no se ha visto involucrado en una rivalidad relevante desde WrestleMania 36. KO regresó recientemente a Raw después de pasar un tiempo alejado de las grabaciones debido al incremento en los casos reportados de COVID-19, aunque fue influyente para que Vince McMahon instaurara una política de uso de mascarillas durante las grabaciones.

► Kevin Owens está abierto a regresar a NXT en el futuro

En una entrevista reciente con CBS Sports, conocimos que Kevin Owens está abierto a regresar a NXT. El ex Campeón Universal WWE afirmó que ha expresado vocalmente su deseo de volver a la marca amarilla y está entusiasmado con las posibilidades. Sin embargo, Vince McMahon y Triple H aún no dan el visto bueno a esta idea.

Hablando sobre un posible movimiento hacia NXT, Kevin Owens reveló que por un tiempo pensó que volvería a NXT, aunque reveló que la decisión tras bastidores fue que continuara su carrera en Raw. Sin embargo, tiene la esperanza de tener la oportunidad de regresar a NXT algún día.

"Durante un tiempo allí, parecía que iba a regresar a NXT. Incluso lo había discutido con Vince McMahon y cosas así. Estaba emocionado por eso, no sé si hubiera sido mucho tiempo o a corto plazo. He expresado mi deseo de volver allí porque me encantaría ayudar a que crezca aún más y ayudar a que sea lo más grande posible, y tenemos tres marcas que la gente conoce."

"Me encantaría que las personas sean tan conscientes de NXT como lo son sobre Raw y SmackDown. Me hubiera encantado ser parte de eso, pero se tomaron algunas decisiones que implicó que esté en Raw y SmackDown. Está bien, pero me encantaría la oportunidad de volver".

"Hablo con Triple H con bastante frecuencia, y lo mencionamos de vez en cuando. Es solo cuestión de tiempo. Hay muchas oportunidades. El panorama de la WWE está cambiando bastante a través de esta situación, y creo que va a seguir evolucionando. El escenario ideal para mí sería que NXT sea visto como una tercera marca, y si aún no lo está, está bastante cerca. Me encantaría ser parte de cualquier cosa. Me encanta contribuir a SmackDown, a Raw, a NXT. Solo quiero ir a donde me necesiten y tratar de hacer la diferencia".

El regreso de Kevin Owens a NXT luego de haber tenido cierto éxito en Raw y SmackDown no sería el único caso, ya que el año pasado Finn Balor hizo lo propio y este movimiento fue bien recibidi por el Universo WWE. Lo mismo podría suceder si Kevin Owens a la marca amarilla, incluso si es por un corto período de tiempo. Recordemos que vimos una pequeña muestra en NXT TakeOver: WarGames 2019 cuando Owens fue el cuarto integrante del Team Ciampa, que salió victorioso ante los miembros de The Undisputed Era.