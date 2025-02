Desde agosto del año pasado, Kevin Owens ha estado persiguiendo el Campeonato Indisuptable WWE que está en manos de Cody Rhodes, y no ha tenido éxito en las tres veces que lo ha enfrentado. Sin embargo, mantuvo su rivalidad al rojo vivo y en el reciente Royal Rumble puso en apuros a The American Nightmare, quien finalmente logró superarlo tras un brutal combate de escaleras.

► Kevin Owens y Cody Rhodes se fueron al extremo en Royal Rumble

Pese a no haber logrado convertirse en el Campeón Indisputable WWE, Kevin Owens logró ganarse el respeto de todos tras su reciente actuación en el evento Royal Rumble. Precisamente, PWInsider Elite informó recientemente que, después de la lucha de escaleras del sábado, Owens recibió elogios de todos los rincones de la WWE por su lucha contra The American Nightmare, no solo por haber aguantado todos los golpes que recibió (con sangrado incluido), sino también por cómo desarrolló el combate, e inclusive el propio Cody Rhodes destacó su trabajo.

«Kevin Owens estaba recibiendo muchos elogios detrás de escena después del Royal Rumble. No solo por los golpes increíbles que recibió durante la lucha de escaleras contra Cody Rhodes, sino también por su participación en organizar el combate. Cody Rhodes y otros involucrados en la planificación elogiaron a Owens cuando recibieron elogios sobre el encuentro y dijeron que Owens merecía el crédito.»

Kevin Owens y Cody Rhodes demostraron este fin de semana por qué vienen precedidos de una gran reputación en este tipo de combates, dejándolo todo en el ring. Ahora, parece que esta rivalidad ha quedado atrás y ambos buscarán perfilar sus caminos hacia WrestleMania 41 con un rival distinto.