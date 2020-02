Fight Owens Fight es la nueva pieza maestra con la que nos ha deleitado WWE Network: «Kevin Owens no existiría sin Sami Zayn», es la frase más llamativa de esta pequeña entrevista/documental, con Kevin Owens en WWE Network, donde se analizan los combates más importantes de su carrera en WWE, desde su debut en NXT RE-volution hasta su conquista del Campeonato Universal WWE o su última gran rivalidad con su compañero y amigo Sami Zayn.

Durante los 12 minutos que dura el vídeo, vemos a un Owens tranquilo mientras recuerda algunas de las anécdotas más importantes que le han pasado desde que está en WWE:

«Sé que fue especial porque cuando crucé la cortina camino a vestidores y fui a dar la mano a Vince, él me dio un abrazo fuerte y nunca me había abrazado así, Nuestra relación no es de abrazos»

Así comienza este vídeo con Kevin Owens como protagonista. A continuación, desglosamos el resto de las palabras de Kevin Owens que tienen desperdicio.

► Los recuerdos de Kevin Owens en WWE Network

Kevin Owens guarda un gran recuerdo de su primer combate dentro de la marca negra y oro de WWE, y en el vídeo nos lo recordaba de la siguiente manera:

«Recuerdo que la nuestra sería la primera lucha de la noche. Vi el vídeo de ‘Then Now Forever‘ y justo después mi cara que abría la intro. Sentí mariposas en el estómago y pensé que era lo que siempre había soñado. «Durante el combate CJ Parker me dio un golpe en la cara y me partió la nariz. Me dio tan fuerte que él mismo se cortó la mano con el hueso de mi nariz, conseguí terminar la lucha y posteriormente pensé que el haberme partido la nariz había sido la mejor manera de empezar todo esto. Él y yo tuvimos una gran amistad a partir de aquel incidente, y hasta el día de hoy en que es uno de mis mejores amigos«.

► Kevin Owens vs. Finn Balor: NXT Takeover Brooklyn

«Supe que ese combate iba a ser mi último combate en NXT por mucho tiempo, o quizás por siempre, y estaba feliz de hacerlo con Finn porque ambos forjamos una muy buena amistad durante mi estancia en NXT. No sabía exactamente lo que esperar de mi llegada al elenco principal porque solo había tenido un par de luchas. «Recuerdo que tras enfrentar a Finn, me vine abajo, porque sabía que era mi última lucha en NXT. Triple H vino a preguntarme si estaba bien y Stephanie McMahon estaba muy preocupada y me preguntó que me pasaba. Le dije que no quería irme, pero estar en el elenco principal era lo que siempre había soñado. Ojalá hubiera habido una manera de compaginar ambas cosas pero obviamente no la había».

► Kevin Owens como Campeón Universal WWE

Kevin Owens se convirtió en el segundo Campeón Universal de la historia de WWE el 29 de agosto de 2016 al vencer en el combate que le enfrentaba a Roman Reigns, Seth Rollins y Big Cass. Owens no tiene más que palabras de agradecimiento para Triple H por lo sucedido aquella velada:

«No tenía mucha presión aquella noche porque sabía que las cosas no podían salir mal dada la cantidad de talento que había sobre el ring. Además, la lucha tenía todos los ingredientes para ser algo grande. Iba a ser una noche especial. Daba igual quién ganara, porque iba a ser un encuentro que la gente iba a recordar por mucho tiempo; algo que pasaría a la historia. «El momento en el que Triple H aplicó el Pedigree a Seth Rollins y me da el título fue surrealista. Él es la razón por la que estoy aquí, él es el que me vio en las compañías independientes y el que me dio la oportunidad de debutar en NXT y de llegar al elenco principal. Ha estado en mi esquina desde el principio cuando no todos lo estaban. La pena es que no hicimos nada desde el punto de vista de la historia con todo lo que podríamos haber hecho, pero se perdió. «Fue un momento personal muy importante, porque creo que si él no hubiera querido, nunca me habría acogido bajo su manto. Él tiene el poder de decidir quien sí y quien no. El hecho de haber ganado el título y de la reacción que tuve por parte de la gente fue inolvidable».

«No recuerdo quien me escribió antes pero sí que recuerdo las tres videollamadas que hice aquella noche tras ganar el combate: la primera a mi mujer, la segunda a mis padre y la tercera a Finn Balor. Gané el título porque Finn tuvo que dejarlo vacante por lesión y ese título era suyo. Cuando me contestó a la videollamada vi su cara de felicidad y la cara de felicidad de sus padres que estaban con él y eso significó mucho para mí. Sé que él estaba feliz . «La primera persona a la que vi cuando volví a vestidores fue a Sami Zayn, y fue un momento más que emotivo porque ambos hemos vivido muchas cosas juntos y ese título era para él, porque sin Sami Zayn no habría habido Kevin Owens»

«Hay muchas otras luchas especiales por muchas otras razones, y cuanto más pienso en ellas, más cosas me vienen a la cabeza, así que creo que es bueno pensar las en el pasado. Las cosas aquí no siempre son fáciles pero pensar en los buenos momentos ayuda a poner las cosas en perspectiva para seguir mirando al futuro».

Puedes leer más artículos de Vicente Beltrán en ViBe&Wrestling.