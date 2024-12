Kevin Owens: «El adiós de Vince McMahon atrajo más ojos a WWE»

Kevin Owens explica por qué la WWE (y la lucha libre) están de moda nuevamente en todo el mundo camino al evento Saturday Night’s Main Event donde va a tener una oportunidad de ganar el campeonato indiscutible de manos de Cody Rhodes.

► Un adiós beneficioso

“Se trata simplemente de lo duro que todos han trabajado durante tanto tiempo y, al final, las cosas se han ido alineando. La gente empezó a prestar más atención y se dio cuenta de que el programa es genial. Hay muchos chicos y chicas talentosos y trabajadores aquí, que dan lo mejor de sí cada semana. También ese cambio de dirección generó mucho ruido fuera e la WWE. Creo que probablemente hizo que algunas personas se fijaran en nosotros. Todos comenzaron a mirarnos de nuevo y se dieron cuenta de que esto es realmente bueno” .

► WWE Saturday Night’s Main Event

A falta de tres días para el show, «The Prizefighter» se acuerda de algunos grandes nombres que lo llevaron a la grandeza:

“Ricky Steamboat hubiera sido genial que estuviera. Creo que yo, o cualquiera de esta época, habría tenido un combate fantástico con él. Rowdy Roddy Piper también hubiera sido increíble. No jugué con él, pero fue el árbitro de uno de mis combates hace unos 15 años, y el solo hecho de estar cerca de él durante ese pequeño momento fue genial”.

► Más éxitos

Y también el ex campeón universal avisa de que no ha terminado de llenar su palmarés:

“Cuando firmé por primera vez con la WWE, básicamente me dijeron que probablemente me quedaría en NXT y nunca vería la luz del día en Raw o SmackDown. Y luego, unos ocho o nueve meses después, estaba en Raw con John Cena. Desde ese momento, he tenido WrestleManias, he tenido títulos y he estado en el ring con mi luchador favorito de todos los tiempos, Steve Austin. He podido cuidar de mi familia de una manera que nunca imaginé. Me encantaría ser campeón del mundo de nuevo. Me encantaría ser el evento principal de WrestleMania la segunda noche, ya que ya lo hice la primera noche. Me encantaría tener una lucha con Rey Mysterio. Pero si mi carrera termina mañana, todavía estaría feliz con lo que he hecho”.