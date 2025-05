Kevin Owens desconoce cuándo se va a operar

En el pasado mes de abril, Kevin Owens anunció durante un episodio de WWE SmackDown que sufre una lesión en el cuello que requerirá cirugía, lo que lo obligó a perderse su combate programado contra Randy Orton en WrestleMania 41 (y lucir una camiseta particular por el evento). Por el momento, se especula que su ausencia podría durar un año o más, aunque el propio luchador confirmó previamente que espera volver antes.

► Kevin Owens todavía no decide sobre su operación

Poco más de un mes después de que anunciara su lesión, Kevin Owens finalmente abordó las especulaciones sobre su cirugía de cuello, y no es la noticia que los fans esperaban, ya que en un video publicado en su cuenta de X, el ex Campeón Universal confirmó que aún no se ha operado, a pesar de que los informes previos sugerían este procedimiento.

«Primero, todavía no tenemos fecha para la cirugía. Aún no me he operado. A pesar de los informes que dicen lo contrario. Seguiremos intentando averiguar cuál es la mejor manera de abordarlo, qué es exactamente lo que hay que hacer. Así que aún lo estamos resolviendo».

«Hay mucha incertidumbre, pero espero que en las próximas semanas tengamos claridad, realicemos la cirugía y luego sigamos adelante»

Kevin Owens no ha aparecido en la WWE desde que anunciara su lesión y tras su mensaje desconoce cuándo se va a operar, lo cual evidentemente retrasaría su recuperación. Sin embargo, el problema podría ser más grave de lo que inicialmente se pensaba y el propio luchador concluyó su video con una confesión contundente: «No sé qué me pasa en el cuello. Ya lo averiguaremos».

Es preciso aclarar que la lesión en el cuello de Kevin Owens puede ser algo muy serio que incluso podría comprometer la carrera como luchador, de manera similar a lo acontecido con Big E, quien no ha luchado en más de dos años desde que se fracturara una vértebra.