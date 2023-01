Kevin Owens derrotó a Baron Corbin e hizo correr a The Bloodline

Después de que Kevin Owens apareciera en el ring para hablar de su combate por el Campeonato Universal Indiscutido de WWE ante Roman Reigns en Royal Rumble, KO tuvo que soportar a un par de invitados no esperados.

JBL y Baron Corbin aparecieron en el ring y mientras éste hababla y aseguró que sería el ganador del Rumble, Ownes lo ignoró por completo, poniendo su cara en un esquinero. Corbin insultó a Owens y éste lo retó para subir al ring y enfrentarse en un combate mano a mano.

Fue así que ambos se enfrentaron en un combate que aunque parecía que se iría al lado de Owens de forma fácil, la realidad fue que no fue nada sencillo y el canadiense se vió sorprendido por el “suertudo”.

El combate fue intenso, más de lo que KO hubiera esperado, sin embargo, al final, las cosas se fueron a su lado al sorprender a Corbin con un Stunner salido de la nada.

Al final del encuentro, The Usos aparecieron para atacar a Owens y aunque casi consigue repelerlos, Solo Sikoa apareció para ayudar a sus primos a tener a raya a Owens, pero éste consiguió reaccionar con una silla e hizo correr a los integrantes de The Bloodline.

— — WrestlePurists (@WrestlePurists) January 10, 2023