Kevin Owens derrota a Sami Zayn, y regresa Randy Orton

Sami Zayn y Kevin Owens vivieron un capítulo más de su larga rivalidad-amistad, la cual los ha llevado a innumerables escenarios desde el inicio de su carrera.

Ahora, ambos canadienses se enfrenaron en Elimination Chamber en su tierra natal, pero ahora en un combate que podría ser peligroso para la carrera de ambos, una lucha sin descalificación.

La lucha comenzó con los primeros puñetazos y golpes abajo del ring, pero pronto empezaron a salir las sillas, siendo Owens el primero en tomarlas y atacar a su rival. Los utensilios comenzaron a salir, incluyendo un bastón de hockey y una silla; la violencia se salió de control pronto, pues Kevin incluso le mordió la nariz a su rival.

La lucha se trasladó entre el público, donde ambos luchadores continuaron su ataque, golpeándose entre los aficionados que rugieron en entusiasmo apoyando a su favorito.

El duelo fue una auténtica pelea callejera con los dos luchadores tomando todo lo que encontraban a su paso para golpearse, incluyendo la campana de ringside y un monitor de la mesa de comentaristas.

Justo cuando Sami iba a derribar Owens de un esquinero, fue lanzado contra dos mesas, quedando en malas condiciones y si no fuera poco, terminó siendo azotado con un brainbuster sobre una silla. Aunque Sami contestó de la misma forma.

Sami se equivocó y golpeó al réferi con una patada, y Owens lo derriba, pero no hay quien cuente, por lo que llegó uno nuevo, pero no alcanzó a contar los tres segundos, por lo que Owens muy molesto también golpeó al juez. Kevin siguió atacando a su rival y pese a una pequeña reacción de Sami, pudo conectarle un Brain buster contra la mesa; sin embargo, el conteo no prospero.

Sami siguió resistiendo y de forma impresionante sacó una silla con alambre de púas con la cual golpeó la espalda de su «amigo» y después le estrelló la cara contra el mismo utensilio, para rematarlo con un fuerte azotón sobre la misma, aunque el conteo no prosperó.

SAMI ZAYN JUST SENT KEVIN OWENS THROUGH A BARBED WIRE STEEL CHAIR. THIS MATCH IS INSANE MAN

Los ataques fueron sin piedad de un lado y otro, aunque KO volvió a recuperar el control con fuertes castigos con una silla y lanzando a su rival sobre el filo del ring.

Directivos de WWE llegaron para intentar detener a Owens, pero este no les hizo caso, pues Owens siguió atacando hasta dejar noqueado a Sami para llevarse el combate.

Owens siguió golpeando a Sami hasta el cansancio, pero apareció Randy Orton para detenerlo y estuvo a punto de soltarle un puntapié pero fue detenido.

RANDY ORTON WENT FOR THE PUNT KICK AND THE SECURITY SAVED KEVIN OWENS