Kevin Owens deja en malas condiciones a Randy Orton y Cody Rhodes

Rumbo a Crown Jewel, los Campeones de WWE, Cody Rhodes y Gunther se vieron las caras, pero acompañados de dos compañeros, Randy Orton y Ludwig Kaiser.

Pese a tener en la mira a Kevin Owens, The Viper decidió unirse a Cody una vez más, con quien lleva varios meses de apoyo y quien fue atacado por KO, haciendo que se rompiera la alianza entre los tres.

La lucha comenzó con Cody enfrentando a Kaiser y dominando el duelo, enviando un claro mensaje a Gunther, su próximo rival en Arabia Saudita. Sin embargo, la intervención del Campeón Mundial cambió el rumbo del combate, ya que el General y su aliado atacaron sin descanso a The American Nightmare, impidiendo que Orton pudiera intervenir.

Finalmente, cuando Randy entró al cuadrilátero, se concentró en atacar a Kaiser y luego incluso le aplicó un DDT a Gunther. Aunque falló en ejecutar un RKO, dejó a su oponente en malas condiciones. Con un trabajo en conjunto, Cody y Randy lograron doblegar a Kaiser, quien sucumbió ante el Cross Rhodes de Cody, dándoles la victoria.

Al terminar la lucha, Kevin Owens apareció y golpeó a Randy Orton con una silla, mientras que Gunther aprovechó para aplicar una dormilona a Cody, dejándolo debilitado.

KEVIN OWENS HAS ATTACKED RANDY ORTON 🤯

GUNTHER CHOKES OUT CODY RHODES 🔥

The Bloodline reuniting should’ve been the main event, but this was a decent match.#SmackDown pic.twitter.com/vjDfPDawaA

