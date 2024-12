No es la primera vez que se hace una historia similar utilizando un título de objeto de disputa. Pero hoy, con WWE tan candente como sólo recordábamos los más creciditos, todo parece nuevo a ojos de muchos, caso del catalizador dramático acaecido en las postrimerías de Saturday Night’s Main Event XXXVII.

Cody Rhodes consiguió retener el Campeonato WWE, en su versión «Winged Eeagle», ante Kevin Owens, si bien acabó valiéndose de una silla para ello, por lo que «The Prize Fighter» quiso cobrarse represalias una vez el show salió del aire, dejando defenestrado al «American Nightmare», quien tuvo que salir del recinto en camilla (por cierto, entre cánticos de «You Deserve It»). Acto que Triple H reprochó, literalmente, en la cara de Owens cuando este volvía a vestidores con el oro en disputa.

WWE está vendiendo que Cody Rhodes sufrió daños cervicales por obra y gracia de Kevin Owens. Y pese a, según la empresa, no resultar de gravedad, tampoco ofreció un tiempo estimado de recuperación para el ex-AEW. Así que mientras tanto, Owens, quien parece no encontró oposición para llevarse el «Winged Eagle» a casa, ha querido sugerir que durante la gira navideña de WWE defenderá dicha presea, al considerarse el verdadero máximo monarca, con un hilarante montaje fotográfico.

BALLZ!!!



Now that I have your attention, I have great news for you all!



I am proud to officially announce that I will be competing in my first matches as your new, true WWE Champion on this year’s Holiday loop (that’s a term people in “the business” use that refers to a string… pic.twitter.com/Q39ZsVIQtI