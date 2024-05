Kevin Owens revela cuánto tiempo le queda a su contrato con WWE

El año era 2014. Triple H acababa de fichar a una de las principales estrellas de Ring of Honor: Kevin Steen. Llegaría así a NXT, renombrado como Kevin Owens.

Han pasado 10 años y, Owens ha enfrentado a lo mejor que le ha podido ofrecer WWE, desde AJ Styles hasta Chris Jericho.

En su palmarés cuenta con las siguientes conquistas.

Campeón de NXT. Campeón Intercontinental (dos veces). Campeón Universal WWE. Campeón de Los Estados Unidos (en tres ocasiones). Campeón Indisputable de Parejas WWE.

Sin dejar de lado que estuvo en la lucha estelar de la noche 1 de WrestleMania 38, ante nadie más y nadie menos que Stone Cold Steve Austin.

También, protagonizó la noche 1 de WrestleMania 39 junto a Sami Zayn contra The Usos.

Pues bien, es hora de hablar de cuánto tiempo le queda de contrato.

►Kevin Owens revela cuánto le queda de contrato

En una reciente entrevista con Metro.co.uk, Owens comentó sobre su contrato que está próximo por expirar.

«Realmente no doy nada por sentado, me quedan nueve meses en mi contrato y no sé qué puede pasar de aquí en adelante».

En ese orden de ideas, Owens aún no ha firmado una extensión de su contrato actual con la WWE, que firmó en diciembre de 2021.

El cual, según él mismo confirma, tiene fecha de terminación a inicios de 2025.

Con forme avanza el tiempo, avanzarán las negociaciones o, puede que sencillamente ambas partes no lleguen a un acuerdo y dividan sus caminos.

Serán 9 meses de incertidumbre.

Sea cual sea el desenlace, llegará ese reporte.