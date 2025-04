Kevin Owens contesta a Matt Riddle: «Lo arruinó todo»

No hace mucho, Matt Riddle se acordaba de sus tiempos en la WWE señalando que era difícil trabajar con Kevin Owens y Sami Zayn debido a la comunicación:

«Cuando pienso en quiénes son más difíciles de trabajar, diría que Sami Zayn o Kevin Owens, porque es difícil armar una oración completa con esos tipos, si sabes a lo que me refiero. Sí, son complicados. Sheamus te golpea fuerte, pero es fácil de manejar.»

► La respuesta de «KO»

Ahora veamos la respuesta de «KO» -en espera de que «The Underdog from the Underground» también se pronuncie- en My Mom’s Basement with Robbie Fox:

«No, no me sorprendió. Bueno, sí lo vi. Es gracioso, ¿sabes? Porque viniendo de él… No tengo nada en contra de él, en absoluto, pero para mí, él es un tipo al que le dieron oportunidades realmente increíbles, como ser compañero en pareja de Randy durante tanto tiempo y básicamente vivir a la sombra de una leyenda. Y logró arruinarlo todo, no por falta de talento, porque es bastante talentoso y atlético, sino por su actitud y malas decisiones. Así que que él diga que nosotros somos difíciles para trabajar, o lo que sea, y que no podía ni meter una palabra, hay una buena razón para eso, ¿sabes? O sea, miras su historial, miras nuestro historial… Creo que eso habla por sí solo. Pero bueno, si así se sintió, está bien. Ni siquiera puedo decir que esté equivocado cuando dijo que era difícil meter una palabra, probablemente lo fue, porque probablemente no lo dejamos hablar mucho, simplemente porque, bueno, ya lo conocíamos y nosotros trabajamos de una manera determinada… y esa manera funciona.»