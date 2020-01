Kevin Owens no es uno de los principales favoritos pero no deberíamos perderle de vista en la campal varonil de Royal Rumble 2020. Puede que este sea su año, que gane el combate y consiga un hueco en WrestleMania 36. Mientras, el canadiense se encuentra rivalizando con Seth Rollins y AOP, de hecho, este próximo lunes va a verse las caras con el líder de este nuevo trío. Veremos en qué queda su alianza con Samoa Joe, porque esta claro que va a necesitar ayudar si no quiera recibir una nueva golpiza.

En espera de ver qué ocurre mañana, traemos algunas partes interesantes de la reciente entrevista de KO con Booker T en Reality of Wrestling.

► Los consejos de Stone Cold y Shawn Michaels

Desconectar de WWE

«Me cuesta mucho dejar el trabajo atrás cuando llego a casa, eso te lo podría confirmar mi esposa. Tuve una cirugía doble de rodilla en octubre de 2018 y me tomó de 4 a 5 meses para recuperarme. Creo que ese tiempo fue realmente útil para ayudarme a encontrar una manera diferente de pensar porque me estaba consumiendo. «Cuando voy conduciendo, yo solo en el auto, voy pensando en la empresa, en la lucha libre, en como puedo causar un mayor impacto. Parte de eso ha sido crucial para triunfar, pero no es saludable si dejas que te consuma. Shawn Michaels me ayudó a saber cómo desconectar fuera del trabajo. Afortunadamente, mi esposa y mis hijos son perfectos para desconectar. Así que he ido mejorando en eso».

Su talento para las promos