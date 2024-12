Kevin Owens, Cody Rhodes y los padres de USA: «Es insalubre»

Kevin Owens critica a los padres estadounidenses que tiñen el pelo a sus hijos porque quieren parecerse a Cody Rhodes. No faltan los niños que quieren lucir como su ídolo., el actual Campeón Indiscutible de la WWE. Esto ha ocurrido siempre. Y ni siquiera el cambiar el color del cabello es algo extraño. Hablando de esto, ¿quién se acuerda de cuando los chicos se lo cortaron como Ronaldo cuando Brasil ganó el Mundial de fútbol de 2002?

► Como Cody Rhodes

«Él se hizo su propio chándal, su propio chándal de la WWE con el logo de American Nightmare, pero le bordó ‘QB’ en el pecho. Anda por ahí diciéndole a la gente que lo nombraron el mariscal de campo (quarterback) de esta era. Nadie lo está llamando mariscal de campo excepto él mismo. En televisión, habló de cómo yo tenía un Lamborghini, lo cual, supongo, le ofende. Él tiene su propio autobús de gira y un chofer que lo lleva a todos lados. Tiene este cabello decolorado, rubio platinado, que no es su color natural. Eso está bien para él. Lo que está pasando es que, por todo Estados Unidos, he notado que los padres están decolorando el cabello de sus hijos para que se parezcan a Cody. Lo ves cada semana cuando sale. Estos padres están empujando a sus hijos hacia Cody, y ellos tienen la chamarra y el cabello rubio platino. Eso no está bien, esos químicos en el cabello de sus hijos. Él está promoviendo un hábito poco saludable que los estadounidenses, específicamente, están imponiendo a sus hijos. Estoy seguro de que es contra su voluntad. Ningún niño está diciendo: ‘¿Puedes decolorarme el cabello para que me parezca a Cody Rhodes?’ Eso no está pasando. Son solo padres tratando de hacer feliz a Cody para conseguir un autógrafo o un cinturón de levantador de pesas ridículo. Es vergonzoso por donde lo mires», le dice KO a MuscleManMalcolm.

