Kevin Owens: «Cody Rhodes siempre estuvo obsesionado»

Kevin Owens continúa criticando a Cody Rhodes a medida que se acerca su lucha por el campeonato indiscutible de WWE en Saturday Night’s Main Event. Anteriormente, el retador lanzaba un mensaje contra algunos padres estadounidenses por cumplir el deseo de sus hijos de teñirse el cabello como el del «American Nightmare», a quien también atacaba por considerarse a sí mismo el mariscal del campo de la empresa.

► La obsesión de Cody Rhodes

En esta ocasión, en The South Kongress Podcast, «KO» espeta:

“Lo que acabas de decir ahora es un gran ejemplo. ¿Quién se llama a sí mismo QB1? ¿Quién manda a bordar las letras QB en su propia chamarra? Nadie anda por ahí llamando a Cody Rhodes el mariscal de campo, él se llama así. Simplemente me parece una locura. Es televisión, es un espectáculo, pero hace unas semanas estaba en el ring mientras yo estaba en la mesa de comentarios, hablando sobre cómo estoy obsesionado con ser un tipo principal, esto y aquello. En realidad, me sorprendió lo poco que me conoce al pensar que eso es lo que me preocupa. Una vez más, creo que todo lo que dijo puede aplicárselo a sí mismo. Él es el que se fue en 2016 porque no estaba contento, no le gustaban las oportunidades, no le gustaba cómo lo representaban, todo eso. Volvió, y siempre estuvo obsesionado con ser el tipo principal, el mariscal de campo, o como quieras llamarlo. Yo ya estuve ahí, obsesionado con eso. Me di cuenta de que no era muy saludable, y con el tiempo mi perspectiva cambió. No sé, simplemente hay un límite para la cantidad de arrogancia que puedo tolerar, supongo.”

► WWE Saturday Nigh’t Main Event

Veamos el cartel -todavía no está completo ya que se espera que se anuncien más combates- del show que se realizará este próximo sábado 14 de diciembre en el estadio Nassau Veterans Memorial Coliseum en Uniondale, Nueva York, Estados Unidos.

