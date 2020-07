Kevin Owens bromea tras Extreme Rules 2020: "Kickoff KO"

Reir por no llorar, eso quizá piense el veterano y talentoso luchador canadiense cuando piensa en la poca relevancia que ha tenido en los últimos tiempos en WWE. Eso es lo que pensaría cualquiera cuando Kevin Owens bromea tras Extreme Rules 2020, PPV en el que venció a Murphy en un mano a mano.

Cabe mencionarse que KO vale para muchísimo más de lo que ha estado haciendo pero más allá de la primera plana o no lo cierto es que ha ganado sus cuatro último combates; sin olvidar que en WrestleMania 36 venció a Seth Rollins. Aunque esto no lo impulsó realmente como podría haber ocurrido.

La primera broma de quien fuera Campeón Universal está en el nuevo nombre que utiliza en Twitter: "Kickoff" KO. Pero tampoco tiene mucho sentido porque en realidad si bien estuvo en el pre-show del reciente pay-per-view no estaba en uno desde Survivor Series 2017.

La segunda es una broma con respecto a por qué utilizó el moonsault contra su oponente anoche. Owens tiene todo tipo de maniobras en su arsenal cuando se lanza desde la tercera cuerda a un luchador tendido en la loca y a nadie le habrá sorprendido mucho esta pero esto es lo que dijo:

Let me take you through my thought process here:

“Ok I’m gonna hit a Swanton.

No, wait! They almost always put their knees up...

Ah! I’ve got it! That jump-up Moonsault thing I never manage to hit. He won’t expect that!

Oh, shit! Almost slipped.

Alright, here we go!

SUCCESS!!!” pic.twitter.com/8edwduik2C

— “Kickoff” K.O. (@FightOwensFight) July 20, 2020