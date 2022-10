Kevin Owens bloqueó a JD McDonagh de sus redes sociales

Kevin Owens es muy querido en NXT y él también tiene mucho afecto hacia la marca, a pesar de no pertenecer formalmente allí desde el 2015. De cualquier manera, podría decirse que ha sido uno de los mejores luchadores en pasar por la marca negra y dorada, y suele tener apariciones especiales de manera esporádica, como la que hará esta noche, programa al que acudirá bajo petición de Shawn Michaels, para «moderar» a los contendientes por el Campeonato NXT, Bron Breakker, Ilja Dragunov y JD McDonagh.

El ex campeón universal de la WWE había anunciado previamente su presencia en el episodio de NXT de esta noche, aunque tuvo muchos problemas para pronunciar el nombre de JD McDonagh. McDonagh le respondió diciendo «No empecemos con el pie izquierdo, ¿de acuerdo…», aunque terminó empeorando la situación y Owens decidió bloquear al Irish Ace, publicando la respectiva evidencia fotográfica.

McDonagh está programado para enfrentar a Ilja Dragunov y a Bron Breakker, en una lucha de triple amenaza por el Campeonato NXT en Halloween Havoc, que se llevará a cabo este sábado.

Owens no es la única estrella del elenco principal que se llegará a NXT esta noche, ya que Cameron Grimes ha pedido a Luke Gallows y Karl Anderson para que lo ayuden a enfrentarse a Joe Gacy, Jagger Reid y Rip Fowler de The Schism. Rhea Ripley y Raquel Rodríguez se enfrentarán a Roxanne Perez y Cora Jade, respectivamente, como parte de la escogencia de rivales que las Superestrellas de NXT tienen que enfrentar previo a su contienda de Halloween Havoc. Con ello, WWE espera hacerle frente al episodio de AEW Dynamite que se llevará a cabo esta misma noche en horario especial de martes por la noche.

KO insinuó además, que podría formar parte de la mesa de comentaristas para «matar el tiempo» hasta que llegue su segmento.

Maybe I do commentary with you guys for the whole show until the KO Show.

