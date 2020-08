Kevin Owens, afectado por la permanencia de Rey Mysterio en WWE

A mediados del pasado mes, poco antes de Extreme Rules 2020, WWE aún no las tenía todas consigo en sus negociaciones con Rey Mysterio. De ahí que esa estipulación del "Ojo por Ojo" fuera a todas luces una manera de despedir a "The Master of 619 de la programación en caso de que finalmente este decidiera marcharse.

Y entonces, recogimos el siguiente reporte de Dave Melter que de alguna manera, unía a Mysterio con Kevin Owens.

«Owens fue la razón de que se instauraran las mascarillas, pero no fue en plan Owens haciendo una proclama ni nada por el estilo, pero iba a irse a casa y al final fue programado para el show. Y de hecho, fue muy importante, porque si Mysterio no renueva, el nuevo programa será entonces Owens contra Rollins».

► Sin planes para KO

Pero los reportes que hablaban de una continuidad de Mysterio en WWE siguieron sucediéndose, hasta llegar al de Dave Meltzer bajo el último boletín del Wrestling Observer.

«No puedo confirmar que ya haya estampado su firma, pero Rey Mysterio se quedará en WWE, como siempre advertían los momios de las apuestas que se hacían acerca de esto. Pero es tan oficial como sea posible sin que todavía haya una confirmación que lo haga oficial, y obviamente, Dominik es una gran parte de ese trato [...]»

Así, Seth Rollins enfrentará a Dominik en SummerSlam 2020, lo que supondrá el debut competitivo de este gladiador de tercera generación. Programa que, en consecuencia, parece hizo que el previsto de Rollins-Owens haya quedado cancelado, como confirma ahora Meltzer en la radio del Observer.

«Kevin Owens pudo salir al rescate de Dominik, era otro de tantos que estaban ahí tras bambalinas, tú sabes. Su programa se ha caído. Se supone que iba a estar en un programa con Seth hasta que lo cancelaron cuando Rey decidió quedarse».

A un Raw previo de distancia antes de SummerSlam 2020, luce poco probable que "The Prize Fighter" vaya a tener hueco en el inminente PPV. Sería la primera vez desde que ascendió al elenco principal que no compite en "The Biggest Party of the Summer".

WWE RAW (10 de agosto 2020) | Retribution vuelve a atacar

_____________________________________

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto. Y un día antes, NXT TakeOver: XXX, el nuevo especial de NXT.