Kevin Owens a John Cena: "Te echo de menos"

Ningún luchador procedente de NXT han tenido un debut en los últimos años como el de Kevin Owens. "The Prize Fighter", entonces monarca de la marca dorada de WWE, respondió sorpresivamente al reto abierto por el Campeonato de Estados Unidos que John Cena lanzó bajo el episodio de Monday Night Raw del 18 de mayo de 2015, pero en vez de luchar, apalizó a "The Champ". Afrenta que sentó la base de un choque poco después entre ellos en Elimination Chamber, que no sólo maravilló a los seguidores por su calidad, sino por el hecho de que Owens batió al todopoderoso Cena de manera completamente limpia.

► John Cena, la gran plataforma de Kevin Owens

Combate del que se cumplió ayer un lustro, y WWE no quiso dejar pasar el aniversario con una publicación al respecto.

«¡Kevin Owens y John Cena se midieron en un CLÁSICO en este día en 2015!»

Y Owens comentó así tal recordatorio.

«Te echo de menos, John Cena»

Aunque finalmente Cena salió vencedor de la rivalidad, con dos victorias consecutivas (en Money in the Bank y Battleground), de ninguna manera Owens salió perjudicado, pues ofreció toda la competencia posible a la veterana megaestrella.

Otro tema fue si meses después su estatus se echó a perder, pues como de costumbre, WWE hizo gala de su ya obsoleto libro de estilo en cuanto a manejo de luchadores rudos, identificándolos con trampeo y cobardía.

La añoranza de Owens por Cena puede extrapolarse a toda WWE, y se hizo patente hace dos semanas cuando a su vez, el canadiense también recordó aquel estreno en Raw.

El 16 veces campeón mundial fue visto por última vez en WrestleMania 36, donde su personaje pasó por una completa disección a manos de Bray Wyatt, en un "Firefly Fun House Match" que algunos tomaron cual despedida a causa de cierto tuit. Sin embargo, dudo mucho que el del "Show de los Shows" fuese el último combate de Cena, a pesar de que la agenda actoral de este cada año luzca más apretada.